【樓市現象】美孚新邨42年樓仍有價有市 4房1470萬沽 業主持貨38年大賺逾20倍

最近本港疫情反覆，但新盤市場仍持續暢旺，大圍站柏傲莊帶動整體樓市氣氛，資金也積極於港鐵沿線尋寶。位於港鐵美孚站的美孚新邨，屋苑分8期發展，樓齡由42年起，第一期更是在1968年興建，樓齡已達52年，可算是整體齡最高的藍籌屋苑。不過屋苑位於港鐵站出口，交通十分便利，而且更備有商場及靜中帶旺的生活環境，仍是不少換樓客的尋寶對象。

最近屋苑錄得一宗第8期單位的成交，屬最「年輕」的一期，但樓齡已達42年，但仍錄得樓價高達1,470萬元的4房單位成交。

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美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月暫錄約6宗買賣成交，平均實用呎價約13,952元，該行剛促成美孚新邨八期百老匯街102號高層B室的成交，實用面積1,112平方呎，屬4房間隔，望開揚景觀，由於內櫳企理，吸引用家承接，成交價1,470萬元，折合實用呎價約13,219元。

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據了解，原業主於1982年12月以68萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利1,402萬元，升值20.6倍。據差餉物業估價署的歷史數據，本港私人住宅樓價指數自1982年第四季至今年第二季，整體樓價升幅約19倍，換句話說，美孚新邨的樓價升值潛力更稍高於大市。

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記者：陳詠妍