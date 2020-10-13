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【購買力驚人】天貓國際在國慶假期成交額按年增長79%　海外直購成交額增4.29倍

股樓投資 02:39 2020/10/13

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正所謂，開心購物，不開心也購物，所以在剛過去的國慶假期原來有很多人都在購物，尤其是今年受疫情影響，大家都不能外遊，所以很多人會選擇網上訂購海外的食物和產品，以解思念之愁。根據天貓國際數據顯示，今年10月1日至7日期間，天貓國際平台成交額較去年同期增長79%；其中，「4小時飛行圈」（即是從中國出發的飛行時長不多於4小時的旅遊目的地）商品依舊是消費者大熱類別，日本、泰國、南韓及馬來西亞等國家是增長最顯著的熱門商品來源地。

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在10月1日至7日期間，日本、南韓及泰國進口產品在天貓國際平台的銷售分別按年增長107%、98%和69%。天貓國際海外直購成交額較去年同期增長429%。其中，歐洲倉直郵商品按年增長621%；南韓倉按年增長607%；日本倉按年增長242%。

另一方面，雖然不能外遊，所以很多人都轉為內地遊，在國慶假期間，網上就看到很多內地景區都出現人潮湧湧的畫面。當然，放假自然要去玩，加上在過去一段時間受疫情所困，很多人已久坐家中抗疫，難得現在疫情退減，自然要出門鬆一鬆。

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根據阿里巴巴旗下的綫上旅遊平台飛豬的數據可見，假期出遊的群組以家庭為主，而且早在「十一黃金周」開始前，適合全家出遊選擇的房車預訂量，較去年黃金周前夕多77%；包括主題樂園及景區在內的親子門票預訂量也按年多30%。

此外，在飛豬平台上的民宿訂單量較去年上漲68%，其中近郊鄉村民宿，以及家庭獨棟型的民宿較受歡迎。飛豬數據顯示，95後首次成為黃金周出遊的主力，在出遊人群的年齡分佈中佔約30%；若單計10月1日國慶日，透過飛豬申請的租車預訂量，較去年國慶日增長約160%，青海、甘肅、雲南和海南省成為最受歡迎的租車遊目的地。

在「十一黃金周」期間，小鎮青年激發縣域市場的旅遊需求及消費力，中國三線或以下城市的出遊人次佔比達60%。另外，票務平台大麥數據顯示，長假期期間中國音樂節場次較去年黃金周同期增長130%，預計音樂節票房能較去年提升超過100%，其中二線及以下城市的票房貢獻佔超過60%。

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記者：張以正

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