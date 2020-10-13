【購買力驚人】天貓國際在國慶假期成交額按年增長79%　海外直購成交額增4.29倍

正所謂，開心購物，不開心也購物，所以在剛過去的國慶假期原來有很多人都在購物，尤其是今年受疫情影響，大家都不能外遊，所以很多人會選擇網上訂購海外的食物和產品，以解思念之愁。根據天貓國際數據顯示，今年10月1日至7日期間，天貓國際平台成交額較去年同期增長79%；其中，「4小時飛行圈」（即是從中國出發的飛行時長不多於4小時的旅遊目的地）商品依舊是消費者大熱類別，日本、泰國、南韓及馬來西亞等國家是增長最顯著的熱門商品來源地。

螞蟻招股萬眾期待 教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

在10月1日至7日期間，日本、南韓及泰國進口產品在天貓國際平台的銷售分別按年增長107%、98%和69%。天貓國際海外直購成交額較去年同期增長429%。其中，歐洲倉直郵商品按年增長621%；南韓倉按年增長607%；日本倉按年增長242%。

另一方面，雖然不能外遊，所以很多人都轉為內地遊，在國慶假期間，網上就看到很多內地景區都出現人潮湧湧的畫面。當然，放假自然要去玩，加上在過去一段時間受疫情所困，很多人已久坐家中抗疫，難得現在疫情退減，自然要出門鬆一鬆。

螞蟻集團上市聆訊尚未進行 上市路將波折重重？，想知詳情請按：【下一頁】

根據阿里巴巴旗下的綫上旅遊平台飛豬的數據可見，假期出遊的群組以家庭為主，而且早在「十一黃金周」開始前，適合全家出遊選擇的房車預訂量，較去年黃金周前夕多77%；包括主題樂園及景區在內的親子門票預訂量也按年多30%。

此外，在飛豬平台上的民宿訂單量較去年上漲68%，其中近郊鄉村民宿，以及家庭獨棟型的民宿較受歡迎。飛豬數據顯示，95後首次成為黃金周出遊的主力，在出遊人群的年齡分佈中佔約30%；若單計10月1日國慶日，透過飛豬申請的租車預訂量，較去年國慶日增長約160%，青海、甘肅、雲南和海南省成為最受歡迎的租車遊目的地。

在「十一黃金周」期間，小鎮青年激發縣域市場的旅遊需求及消費力，中國三線或以下城市的出遊人次佔比達60%。另外，票務平台大麥數據顯示，長假期期間中國音樂節場次較去年黃金周同期增長130%，預計音樂節票房能較去年提升超過100%，其中二線及以下城市的票房貢獻佔超過60%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正