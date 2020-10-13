【美股焦點】美股業績期將至 四大銀行上季料增過百億美元壞帳撥備

▲ 摩根大通等銀行將於本周內公布上季業績。

受新冠肺炎疫情影響，美國銀行業恐怕面臨巨額壞帳撥備。《彭博》綜合分析師預測數據顯示，儘管在政府和美聯儲刺激政策的幫助下，到目前為止還沒有出現大規模違約，但美國四大銀行在第三季度可能增加100億美元的壞帳撥備。

包括美國四大零售銀行，摩根大通（美︰JPM）、美國銀行（美︰BAC）和富國銀行（美︰WFC）及花旗（美︰C）在內的大型銀行，本周將陸續發布第三季度財報。市場預期，第三季度的撥備增幅將低於上半年；但仍然未知此前的壞帳撥備是否足夠。

摩根大通首席財務官Jennifer Piepszak上月曾表示︰「壞賬最終如何出現，尤其是消費者信貸方面，仍然存在著巨大的不確定性。」但她補充指「事情看起來比我們想像的要好。」

分析認為，銀行整體壞賬撥備將增加更多，主要是為了防疫封鎖對企業的衝擊和失業對消費者的衝擊做準備。摩根大通上半年已經增加66億美元的信用卡壞賬撥備，而富國銀行則增加了60億美元的商業貸款準備金。

Piepszak表示，摩根大通的撥備是基於比其經濟學家預期更為嚴峻的經濟假設，該公司並不預計第三季度會有較大的增加或釋放。

花旗集團首席財務官Mark Mason表示，該行預計新增撥備將大大低於上半年。

對於投資者而言，銀行此期間暫時仍不便回饋股東，因為聯儲局本月將美國大銀行的派息和股票回購限制延長到年底。

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編輯︰侯景成