  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美股業績期將至 四大銀行上季料增過百億美元壞帳撥備

即市財經 01:24 2020/10/13

分享：

摩根大通等銀行將於本周內公布上季業績。

受新冠肺炎疫情影響，美國銀行業恐怕面臨巨額壞帳撥備。《彭博》綜合分析師預測數據顯示，儘管在政府和美聯儲刺激政策的幫助下，到目前為止還沒有出現大規模違約，但美國四大銀行在第三季度可能增加100億美元的壞帳撥備。

包括美國四大零售銀行，摩根大通（美︰JPM）、美國銀行（美︰BAC）和富國銀行（美︰WFC）及花旗（美︰C）在內的大型銀行，本周將陸續發布第三季度財報。市場預期，第三季度的撥備增幅將低於上半年；但仍然未知此前的壞帳撥備是否足夠。

摩根大通首席財務官Jennifer Piepszak上月曾表示︰「壞賬最終如何出現，尤其是消費者信貸方面，仍然存在著巨大的不確定性。」但她補充指「事情看起來比我們想像的要好。」

分析認為，銀行整體壞賬撥備將增加更多，主要是為了防疫封鎖對企業的衝擊和失業對消費者的衝擊做準備。摩根大通上半年已經增加66億美元的信用卡壞賬撥備，而富國銀行則增加了60億美元的商業貸款準備金。

Piepszak表示，摩根大通的撥備是基於比其經濟學家預期更為嚴峻的經濟假設，該公司並不預計第三季度會有較大的增加或釋放。

花旗集團首席財務官Mark Mason表示，該行預計新增撥備將大大低於上半年。

對於投資者而言，銀行此期間暫時仍不便回饋股東，因為聯儲局本月將美國大銀行的派息和股票回購限制延長到年底。

相關文章︰【負利率】英倫央行向銀行發信　查詢負利率準備情況

【中港融合】本地銀行家失飯碗　彭博：6成投行職位由內地人擔任

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

 

美股 美國銀行（BofA，美：BAC） 花旗（Citigroup，美：C） 富國（Wells Fargo，美：WFC） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 花旗銀行 美國聯儲局

上一篇文章

【美股市況】納指漲逾2.9% 道指升350點 蘋果發布會前飆6%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期】阿里巴巴美破頂挑戰300港元大關　拼多多京東美漲6%　夜期倒升轉高水（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升6%　中芯國際大升逾一成
【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升6%　中芯國際大升逾一成
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【恒指夜期】阿里巴巴美破頂挑戰300港元大關　拼多多京東美漲6%　夜期倒升轉高水（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴美破頂挑戰300港元大關　拼多多京東美漲6%　夜期倒升轉高水（不斷更新）