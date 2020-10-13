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【美股焦點】歐盟研「打擊清單」 擬針對Facebook、Google等科企推更嚴格監管

即市財經 00:55 2020/10/13

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歐盟研針對大型科技企業推出更嚴格的監管措施。

歐盟擬對科技巨頭出手。據外媒報道，歐盟的監管機構正在草擬一份企業清單，希望限制名單上的企業嚴格遵守反壟斷法，與競爭對手共享數據，並在收集信息方面更加透明。名單上料出現蘋果（美︰AAPL）、Facebook（美︰FB）及Google等美國科技巨頭。

消息人士稱，根據計劃，這些榜上有名的大型科技平台，必須遵守比小型競爭對手更嚴格的法規。歐盟希望迫使大型科技公司改變其商業行為，而無需進行冗長的調查，也無需提供證明它們已經違反法律的證據；並希望減少它們市場影響力和增加競爭。

報道將該名單稱為「打擊清單」，名單將基於多項標準進行排列，包括收入的市場份額和用戶數量等，意味着像Facebook、Google等市佔率極高的企業料將榜上有名。

消息又指，歐盟正在尋求比罰款更嚴重的懲罰，因為罰款通常被視為企業的營業成本。然而，歐盟的做法有機會引起美國方面的反彈，令雙方貿易關更加緊張。

相關文章︰【科網壟斷】美國會報告批蘋果Google亞馬遜FB壟斷支配　蘋果強烈反對：數日內再擬反駁（第二版）

【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?

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編輯︰侯景成

美股 Facebook（美：FB） Alphabet（美：GOOG） 蘋果（Apple，美：AAPL） 反壟斷 Facebook Google 歐盟

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