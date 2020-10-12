【金價走勢】世界黃金協會︰黃金ETF連續10個月淨流入 今年持倉量增逾千噸

▲ 資金持續流入黃金ETF，今年全球黃ETF金持創規模增加逾千噸。

世界黃金協會數據顯示，截至9月底，全球黃金ETF破紀錄地連續10個月錄得淨流入，與2008以及2016年出現的連續流入趨勢相當。全球黃金ETF持倉在9月增長68.1噸（46億美元）或2%的資產管理規模。現貨金價現跌0.44%，每安士報1921.83美元。

今年黃金ETF錄得1003噸（557億美元）的淨流入，是全球黃金投資需求的主要支撐，同時也令全球黃金ETF的總持倉達到了3880噸或2350億美元的紀錄新高。

9月北美地區的基金的規模增長再次引領全球，淨流入達34.6噸（約合22億美元）。歐洲地區的黃金ETF在經歷了8月的淨流出後，規模再次出現增長，持倉上升26噸（19億美元。

上月，亞洲的黃金ETF總持倉上升了6.8噸（4.32億美元），其主要驅動來自於中國新上市的兩支上海金ETF，這令該地區2020年新增基金的總數達到了7支。避險需求以及今年以當地貨幣計價黃金的強勁表現驅動了印度地區的黃金ETF的淨流入。其他地區的基金則也有小幅的0.6噸（0.23億美元）的淨流入。

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