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【美股焦點】德美利證券：客戶上月買貨　掃台積電、Square、Tesla、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚

即市財經 22:59 2020/10/12

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根據券商數據，亞洲投資者原來早趁美股上月震盪時買貨，其中台積電、Square、埃克森美孚均成追捧對象

美股近來動力改善，踏入10月後部分中小型股份更意外地重新破頂，顯示美股市場氣氛不俗。事實上，根據券商數據，亞洲投資者原來早趁美股上月震盪時買貨，其中台積電 （TSM）、Square （SQ）、埃克森美孚（XOM）均成追捧對象，台積電和Square股價現已再創新高，意味上月趁低買貨的投資者現已「贏錢」。

美股券商德美利證券（TD Ameritrade）公布9月客戶持倉數據，旗下亞洲客戶9月時趁市場波動增持美股，令持倉「創下自一月以來最高的水平」。除了上述台積電、Square、埃克森美孚，若把國際客戶連同在內，主要客戶上月則主要買入Tesla（TSLA）、蘋果 （AAPL） ，以及亞馬遜（AMZN）。

沽出方面，德美利證券指亞洲客戶淨沽出較多的股票乃Beyond Meat （BYND），而把國際客戶連同在內的話，淨賣盤最多的股票為Uber （UBER）、達美航空 （DAL）、Twitter （TWTR）。

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編輯：莫亦熙

美股 台積電（美：TSM） Square（美：SQ） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 台積電 基金

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