【iPhone稀土】向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......

▲ 中美角力下，稀土也可能成為中國的一張牌。

中美角力持續，由於美國進口的稀土約八成來自中國，市場指中國正在研究稀土戰略，希望能在保護稀土資源的同意，提高中國的科技水平。在上海上市的盛和資源（滬：600392），早前便指公司已進入蘋果公司供應商清潔能源計劃，供應稀土金屬。

稀土開採提取冶煉的成本均高昂

稀土被稱為「工業味精」，稀土的用途極廣，尤其是手機、電動汽車、飛機渦輪引擎和導彈制導系統離不開它；但稀土的開採、提取、冶煉成本高昂，對環境破壞尤其嚴重。

特朗普為了減少對中國稀土的依賴，決定入股電動車電池公司，詳見【下一頁】

稀土元素的類別可分為輕、中、重稀土。輕稀土主要用於汽車玻璃、陶瓷顏料等；中重稀土主要用於航天、國防等。

中國現時嚴格控制稀土的生產，盛和資源的控股股東為中國地質科學院礦產綜合利用研究所，實際大股東為中國財政部。

盛和資源是中國西南地區最大的稀土冶煉分離企業，目前擁有稀土和鋯鈦兩大主業，其中稀土業務已形成了從礦山開採、冶煉分離到深加工較為完整的產業鏈，實現了國內、國外的雙重佈局。

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編輯：陳韻妍