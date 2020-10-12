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【股市金融怪傑】傳奇級交易員Mark Minervini：證據顯示美股延續牛市

即市財經 22:12 2020/10/12

分享：

Mark Minervini曾於1997年美國交易大賽(US Investing Championship)冠軍

美股近來重拾動力，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）亦重新走低。究竟美股後市應繼續看好還是小心為主？1997年美國交易大賽（US Investing Championship）冠軍、《股市金融怪傑》一書的其中一位受訪者Mark Minervini則在自身Twitter上發文，指「證據顯示」牛市仍然持續。

點擊查看Mark Minervini近數月測市往績

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Mark Minervini表示，標指由4月至8月累計升幅高達35.4%，為1938年以來表現最佳的三個月，而9月起的跌市雖最多曾瀉逾一成，但據他看到的證據傾向顯示（the weight of evidence），美股仍處牛市多過熊市來臨。

Mark Minervini雖沒有言明他看到的是甚麼證據，但其今年測市甚為準確，例如9月股市大幅回吐前，已提醒投資者趁機會獲利減持，並身體力行沽空納指ETF、6月美股震盪前亦曾出聲預警，所以他的看法對交易員來說，甚具參考價值。

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編輯：莫亦熙

美股 期權 ETF 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 沽空 減持

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