【人民幣走勢】人行撤外滙風險準備金　滙證：無礙人幣兌美元升值

▲ 滙豐證券及大華銀行一致認為，人行撤遠期遠期售滙業務的外滙風險準備金，無改人民幣兌美元升值趨勢。

人民銀行上周（10日）突然宣布將遠期售滙業務的外滙準備金率降至0，市場解讀是為人民幣近期升勢降溫。但券商普遍相信，指施無礙人民幣兌美元長遠升值趨勢。滙豐重申，對今、明兩年年終的人民幣目標價分別為6.7及6.6。

人行上周將遠期售滙業務的外滙準備金率，由原本的20%降至0%，上一次作出相應調整時是2017年9月，當時人民幣同樣是錄得急升。

滙證：料人民幣兌美元年底見6.7

但滙證發報告指，今次撤銷遠期售滙業務的外滙準備金時，美元資金成本已大幅降低，因此對外滙準備金的實際影響輕微。再參考2017年9月的調整，當時人民幣轉弱不足3個月已重新走強，滙證相信主要反映中國潛在的經濟實力推升貨幣，而由中美的息差日益擴闊可見。

一文睇清銀行、專家預測人民幣走勢【下一頁】

大華銀行亦發報告指，今次措施即使可穩定人民幣兌美元的短期滙價，但中長遠仍難逆轉整體趨勢，特別是所有宏觀經濟及市場指標，包括中國經濟持續復甦，均支持人民幣兌美元轉強。

因此，大華銀行維持對人民幣、亞洲貨幣及坡元的正面看法，重申預測人民幣2021年第2季前將見6.6。

短期內，需要關注11月3日美國總統大選，以及本月稍後出台的「十四五」規劃，對人民幣滙率的影響。

相關文章：

【人民幣走勢】人幣即期收跌223點子離岸人幣跌穿6.74 外滙風險準備金率今日起降為0（第二版）

【人民幣定期存款】人幣定存1年滙息總回報直逼7厘 外資看好人幣滙價重上6.5

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯：趙穎妍