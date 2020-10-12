【航空股】建銀國際：十一黃金周航空需求增　看好首都機場

▲ 截止10月7日，上海國際機場已承載超過100萬國內乘客，按年錄得32%增長。

內地十一黃金周期內國內旅遊及零售需求大增，建銀國際分析師表示，在10月1日至8日期間，國內航空總承載量為1150萬人，按年升3.8%，是唯一錄得正增長的運輸行業，期內海南免稅店共錄得約10億銷售額和約14萬名遊客，銷售額共增長了149%，遊客按年增長44% ，反映中國高端消費正在復甦。

建銀國際預測，隨國內航班逐漸恢復正常，相信未來航空產業將會復甦。以長線投資來看，建銀國際最看好上海國際機場 （滬：600009） 和北京首都國際機場 （00694） ，主因上海國際機場業務發展穩健，其地理位置、交通配套和其他非航空業務均凸顯其投資潛力。截止10月7日，上海國際機場已承載超過100萬國內乘客，按年錄得32%增長。

北京首都國際機場也值得投資，假如全球航空市場在2022年完全恢復正常，新冠疫苗順利在2021年推出，建銀國際相信股價在未來兩年內潛在升幅達50%。

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編輯﹕賴奕羚