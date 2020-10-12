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【汽車股】比亞迪上調首三季盈利預測 料按年增長逾倍 受汽車銷量帶動

即市財經 21:25 2020/10/12

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比亞迪上調首3季盈利預測，料按年增長逾倍。

比亞迪 （01211） 宣布，上調於中期業績報告中，對今年首三季度業績的預測。其中，股東應佔利潤由原先預測的28億元至30億元（人民幣，下同），上調至34億至36億元，即相當於按年增長116%至128.7%；折合每股盈利1.18元至1.25元。

比亞迪表示，年第三季度國內新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，汽車板塊業務實現恢復性增長，尤其新能源汽車銷量實現快速觸底反彈。公司新能源汽車銷量實現快速增長。其中，全新旗艦車型「漢」一上市就成為國內高端新能源汽車市場的熱銷車型，訂單數量持續攀升，銷量持續增長。

另外，公司改款旗艦車型「唐」銷量增長迅猛，在同級別車型中銷量位居前列，兩款旗艦車型推動了公司新能源乘用車業務取得更快增長。

手機部件及組裝業務方面，主要客戶份額持續提升，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商，玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模進一步擴大。受益於整體運營效率的提高，產品結構的優化，盈利能力進一步提升。

相關文章︰【盈喜】比亞迪電子發盈喜 預計首三季純利按年增至少3.2倍

【電動車】滴滴出行夥比亞迪訂製電動車 傳今年投放1萬部

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編輯︰侯景成

香港股票 比亞迪股份（01211） 汽車 新能源汽車銷量

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