【iPhone12】最強蘋果分析師郭明錤　過去猜中多少蘋果產品？

▲ 美國時間10月13日，蘋果iPhone12發佈會即將到來。

蘋果公司（美：AAPL）新產品發布會周二（即香港時間14日周三凌晨1時）舉行，市場估計iPhone 12即將登場。蘋果對新產品向來做足非常嚴格的保密措施，在開發和測試過程中，產品均使用代號，故產品的信息猶如被打散的拼圖掌握在不同的員工手上，員工之間亦不能互相透露有關機密。過去很少有人能夠敏銳地捕捉信息，將拼圖拼起來，但有「最強蘋果分析師」封號的郭明錤卻能夠做到。相信大家非常好奇，郭明錤過去究竟成功預測多少款蘋果產品？

iPhone 12市傳4款新機型連售價，詳見【下一頁】

細數郭明錤過往的「爆料」，十有八九都命中靶心。另外，國外追蹤蘋果爆料消息的Apple Track根據郭明錤106條爆料並逐一驗證，以此統計了其準確率達76.4%，排在爆料榜第10，目前升至第8位。但在爆料數量排行榜中，郭明錤穩居前3。

圖解郭明錤爆料準確率

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郭明錤是何許人也？準確預測蘋果未發布新品的變化

郭明錤（Ming-Chi Kuo）現就職天風國際分析師，特定分析研究Apple整個產業鏈，並據此對於有關股份作出買進或者賣出的建議。從郭明錤的研究報告中，也能看到更多有關元器件供應鏈的信息，推斷蘋果產品的走向，以及預測未來產品的出貨量。

拭目以待郭明錤今年預測中幾多？

綜合外媒報道，市場預測，蘋果iPhone 12系列將一口氣推出4款不同機種，入場費折合介乎5,062港元至10,912港元不等，視乎儲存容量而訂。而根據郭明錤今年稍早時候出一份報告，預測蘋果今年推出5款手機，上半年1款，下半年4款且下半年手機將支持5G網絡。

如何年年半價換新iPhone？詳見【下一頁】

目前，該爆料前半句已被驗證，蘋果今年4月推出 新一代iPhone SE手機， 「4.7英寸LCD屏幕，外型與iPhone 8相同」，與郭明錤的描述一致。

iPhone 12傳聞外型曝光，詳見圖

▲ iPhone 12市傳價格

▲ iPhone 12市傳價格

▲ iPhone 12市傳價格

▲ iPhone 12市傳價格

▲ 市傳蘋果將推出5.4吋屏幕的iPhone 12 mini。

▲ iPhone 12市傳有4款不同型號。

▲ 網傳iPhone 12新充電線外型。

▲ 網傳電源鍵將加入Touch ID功能。

郭明錤在報告中描述另外 4款新iPhone，外形與iPhone 4相同，均配備高通X55調製解調器，從而支持5G網絡。 4款產品的主要區別在於屏幕尺寸和後置攝像頭的規格：

1.5.4吋OLED屏幕的iPhone配備後置雙攝； 2.6.1吋OLED屏幕的iPhone配備後置雙攝； 3.6.1吋屏幕的OLED iPhone將配備後置三攝和ToF； 4.6.7吋OLED屏幕iPhone 將後置三攝和ToF。

iPhone 12外還有甚麼，蘋果發布會邀請函話你知，詳見【下一頁】

另外，郭明錤大膽直言，2021年最高規格的新iPhone可能取消Lightning接口，實現完全無線的體驗；而2021年新款iPhone SE屏幕升級為5.5英寸或6.1英寸，全面屏設計但不支持Face ID ，而Touch ID將與側邊電源鍵結合。

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