【美股焦點】百貨公司Dillard’s股價漲4成 獲巴菲特「門徒」以個人身分投資

▲ Dillard's受疫情拖累，今年來股價表現欠佳。

外電報道，「股神」巴菲特旗下投資公司巴郡（美︰BRK）的一位投資經理Ted Weschler，以個人名義購入並持有了百貨公司Dillard’s（美︰DDS），持股量約為108萬股，佔其流通股總額約5.89%。Dillard’s股價周一漲逾4成，高見61.5美元。

週五的文件顯示，Ted Weschler的持股在9月29日突破了5％的門檻，因而要作出披露。該文件指出，股票將代表Weschler的家人以信託形式持有。

由於銷售低迷，今年迪拉德的股價下跌了40％以上。然而，由於庫存和成本控制措施，Dillard’s的虧損少過預期，收入仍然不見起式。

Weschler於2012年初加入巴郡，近年來與巴菲特另一位門徒Todd Combs共同負責投資科技板塊。在加入巴郡之前，他亦曾通過巴菲特的年度慈善拍賣共花了530萬美元與巴菲特共進兩餐。

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編輯︰侯景成