日本「大阪都構想」下月再公投 冀跟東京都看齊

日本大阪市周一正式啟動第二次公投的宣傳期，爭取把大阪市升格為大阪都，亦即大阪都構想，期望讓作為關西地區重鎮的大阪可以跟關東的東京都看齊。公投將於11月1日舉行。

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按照大阪都構想的計劃，現有大阪市會被廢除，並跟大阪府整合。在周一早上，支持和反對大阪都構想的陣營都開始在街頭宣傳，冀在11月1日公投中爭取到優勢。

大阪市市長松井一郎同時身兼大阪維新會幹事長，致力推動大阪都構想通過。松井一郎表示，目前對大阪居民最麻煩的事，是大阪市和大阪府之間存在重疊和衝突，所以必須從根本作出改變，結束這種行政重疊。松井一郎呼籲居民支持大阪都構想，把大阪改造成一個獲世界認同的大都會，能夠跟東京都並駕齊驅。

雖然自民黨和公明黨在中央政府結成執政同盟，但在大阪都構想一事上意見分歧，公明黨支持，自民黨則反對。自民黨的大阪市議會議員川嶋廣稔認為，一旦通過大阪都構想，將會令服務市民的行政質素下降，因此必須反對。

大阪市目前有220萬名合資格選民，倘若在11月1日的公投通過大阪都構想，便會於2025年1月1日開始正式生效。但同樣的公投曾在2015年5月舉行，當時結果遭到否決。

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責任編輯：陳啟賢