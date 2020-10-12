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【素食新餐肉】麥當勞與Green Monday合推厚切新餐肉早晨套餐　10月13日起發售

即市財經 20:38 2020/10/12

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麥當勞指，「OmniPork Luncheon新餐肉」系列採用麥當勞獨家供應的15mm厚切新餐肉。

素食者再有新產品可供嘗試！Green Monday與麥堂勞（美：MCD）合作，周二（13日）起推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列，麥當勞將以獨家15mm厚切的純植物製新餐肉炮製多款早晨套餐和McCafé美食。麥當勞指，「OmniPork Luncheon新餐肉」系列採用麥當勞獨家供應的15mm厚切新餐肉，包括新餐肉蛋扭扭粉、新餐肉精選套餐等，不需落油煎煮，含0膽固醇，其熱量、飽和脂肪和鈉含量均比罐裝豬肉製午餐肉較低。

厚切新餐肉同時登陸McCafé，McCafé將推出「新餐肉蛋沙律意式飽」和「新餐肉碎蛋芝味多士」，兩款新美食均配上碎蛋沙律和半溶水牛芝士，全日供應。

OmniPork Luncheon新餐肉系列及優惠詳情

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每日上午11時前，顧客選購早餐Combo套餐，便可品嚐其中一款新餐肉產品和一杯熱意式鮮奶咖啡或濃黑咖啡(細杯)；也可於每日上午11時後，選購午後Combo，享用其中一款新餐肉產品和一杯熱意式鮮奶咖啡或濃黑咖啡(中杯) 。

麥當勞App將於10月13日送上多張早晨套餐電子優惠券，顧客凡選購「OmniPork Luncheon新餐肉」系列早晨套餐、McCafé「新餐肉蛋沙律意式飽」和「新餐肉碎蛋芝味多士」套餐，可憑麥當勞App內的優惠券減3元！同時於10月13日至11月12日期間於foodpanda訂購麥當勞早餐滿100元，可享9折優惠。

相關文章：【美股焦點】麥當勞第三季美國同店銷售升逾4%　增加派息至1.29美元

 

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編輯：陳韻妍

美股 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 豬肉 foodpanda 麥當勞

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