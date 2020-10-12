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【每日焦點】iPhone 12 登場點揀好？Google首推5G機、未正式上市已缺貨

科技 21:00 2020/10/12

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雖然Google Pixel 5將不會在香港上市，不過Pixel 5就成近期最受矚目的高階中價機大熱之選，未正式上市已在多個國家及地區的線上網站已顯示缺貨！（Google官網圖片）

iPhone 12系列預計包括iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機款，即將在香港時間週三（14日）凌晨登場！市場傳言不斷，亞特蘭大Synovus Trust投資組合經理Daniel Morgan更認為，iPhone 12將再次引發5G換機潮，並對蘋果業務至關重要。

【iPhone 12】全球5G手機銷量增　蘋果藉iPhone 12推動市場

同時全球疫情削弱手機用戶消費力，比起頂尖旗艦機，中階手機漸受消費者青睞。各手機大廠均在今年下半年內推出定價不出5千元的5G手機，iPhone 12系列將會面對哪些5G新機對手？

【iPhone 12 VS 下半年5G機】一文看清2020下半年已推出5G手機　涵蓋低中高價機你點揀？

此外，雖然Google於9月正式推出首款支援5G網絡的旗艦機Pixel 5，將不會在香港上市。不過Pixel 5就成為近期最受矚目的高階中價機大熱之選，尚未正式上市，目前多個國家及地區的線上網站已顯示缺貨，反映新機極受歡迎。

Google推首部5G旗艦手機　未正式上市已缺貨

責任編輯：張寶燕

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