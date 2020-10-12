【每日焦點】iPhone 12 登場點揀好？Google首推5G機、未正式上市已缺貨

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▲ 雖然Google Pixel 5將不會在香港上市，不過Pixel 5就成近期最受矚目的高階中價機大熱之選，未正式上市已在多個國家及地區的線上網站已顯示缺貨！（Google官網圖片）