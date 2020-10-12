【人工智能】金融合規調查挑戰增　AI助防金融犯罪

▲ 費埃哲預料，亞太區銀行正在關注英美等地整合合規和欺詐職能部門的趨勢，並有意迅速跟進。（法新社資料圖片）

針對洗錢等金融犯罪活動，銀行業增加運用人工智能（AI）技術應對。業界專家分享，新冠肺炎疫情加速電子商務發展，連帶增加金融機構進行合規調查上的挑戰，但透過AI協助，機構可快速辨認出問題交易，預計金融機構未來會增加有關科技的投資。

據LexisNexis Risk Solutions較早前發表的調查顯示，全球金融機構去年預計花在金融犯罪合規上的成本約為1,809億美元（約14,110億港元）。事實上，合規工作上有逾半成本是人事相關支出，到底科技能否協助金融機構處理合規調查，從而減輕成本，同時提高調查的準確性？

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分析軟件公司費埃哲（FICO）亞太區金融犯罪業務負責人Timothy Choon接受訪問時解釋，此前亞太區銀行打擊金融犯罪的主要工具為基於規則的合規系統，但已開始有機構認識到，基於規則的系統已推出10年之久，無法單獨應對複雜威脅。他續指，金融機構手上只有有限的客戶身份與交易數據，「數碼交易愈來愈普及，特別是在疫情後，電商網購數字大幅上升，因此所收集的數據亦倍增，分析金融犯罪行為的挑戰亦更大。」

AI整合現行運作 機構需努力

他介紹，AI在這範疇上，可根據歷史數據、交易行為特徵等多項因素，透過機械學習分析模型得出威脅評分，快速地找出可疑度高行為，進行進一步調查。他指出，這比起基於規則方法更高效，並可減輕錯誤警報的影響。舉例，一位本為學生的信用卡持有人，當畢業投身社會後，消費習慣可能突變，在基於規則的合規系統下，或會被標示為可疑個案，但AI系統在參考更多數據後，不會視之為可疑。

他強調，從營運角度看，現時銀行運用AI進行金融犯罪合規工作，仍有很大的挑戰。一方面，銀行無論花錢購入或自行開發AI系統，對AI了解都不足夠，要理順AI與現有系統兩者運作的差異，並非一下子可完成，機構仍需致力讓AI系統能與現行運作整合。他認為，關鍵在於理解到，AI的角色並非要取代合規調查員，調查員在AI輔助下可兼顧更多數據進行分析，另外，AI模型更可以學習全球用戶行為數據，比起單靠單一機構的數據，準確度以及辨測新出現的金融犯罪情況的能力更高。

78%港銀 擬加大合規技術投資

Choon預期，未來數年，銀行會在合規調查上更積極應用AI，監管機構都預期金融機構會增加AI結合至日常營運。他表示：「最近因新冠肺炎疫情，出現經濟衰退情況，銀行仍致力於在反洗錢合規方面進行針對性投資，增強這方面的防禦能力。銀行更傾向將合規和欺詐視為常見的金融犯罪風險，欺詐者更有可能洗錢，反之亦然。」

根據該機構的調查，78%香港的銀行表示，會在未來一年投資於金融犯罪合規技術，更有35%的銀行計劃在明年大幅增加這方面的投資。

記者：周俊霖