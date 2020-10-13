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【病毒無處不在】新冠肺炎病毒可在手機屏幕上存活28天　具備傳染力

科技 13:52 2020/10/13

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綜合外媒報道，澳洲最大的國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）研究最新顯示，新冠肺炎的病毒可以在較冷、黑暗的環境下，包括手機屏幕、鈔票、不鏽鋼、玻璃等表面上存活長達 28 天。

新冠肺炎病毒可以在甚麼地方存活近一個月，兼持續具備傳染力？綜合外媒報道，澳洲最大的國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）研究最新顯示，新冠肺炎的病毒可以在較冷、黑暗的環境下，包括手機屏幕、鈔票、不鏽鋼、玻璃等表面上存活長達 28 天。

秋冬來臨，預計新冠肺炎病毒持續傳播的潛力大增，手機隨時成為潛在的傳染途徑。該研究指，攝氏 20 度搭配 50% 相對濕度，是病毒最能在表面存續的環境。

而病毒能長期存活在玻璃及乙烯基製成的複合物，兩者皆是智能手機觸控屏幕的常用材料。研究指，病毒在平滑、非多孔性物質表面的存活時間，也比布料等多孔性物質表面還久。

事實上，是次的澳洲研究結果比早前其他研究所指，如在鈔票和玻璃表面存活2到3天，在塑膠和不銹鋼表面則可到6天的存活期更長久。更有來自英國卡迪夫大學（Cardiff University）的專家Ron Eccles批評這項研究引發民眾不必要的恐慌。

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不該民眾亦須注意保持雙手及手機屏幕等清潔的重要性，以助降低感染風險。蘋果、三星兩家手機品牌早前亦建議，用戶可以70%的異丙醇酒精清潔或消毒 iPhone 及 Galaxy 手機。

其中三星亦提醒用戶，須先沾取清潔夜在柔軟、不起毛絮的布上，不能直接將液體噴濺在手機屏幕上。蘋果則指可用高樂氏 Clorox 消毒殺菌濕紙巾消毒iPhone。

【科技抗疫】關注用戶心理健康　Facebook擬設立情緒健康資源中心

責任編輯：張寶燕

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