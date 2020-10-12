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【恒大股價】恒大財政未脫困　傳最大債主民行等4內銀收緊貸款政策

即市財經 20:11 2020/10/12

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中國恒大 （03333） 早前與債權人達成協議，避過明年初回購死線，但財困壓力未完全消退。外電引述消息指，恒大最大債主民生銀行 （01988） 及其餘3家內銀，已先後暫停向恒大批出新的無抵押貸款，並有意全面減少其債務。

彭博引述消息人士指，民行已發內部指引，指示分行停止向恒大批出新的無抵押貸款，同時包括循債市等各樣途徑降低其貸款規模。

恒大地產王國「大得不能倒」，債務風險傳震驚國務院副總理劉鶴【下一頁】

報道續指，民行以外至少3家內銀包括：農行 （01288） 、工行 （01398） 及浙商銀行 （02016） ，都先後收緊對恒大的貸款政策，採取的措施與民行相若。

消息稱，國有內銀更加審慎，只會在恒大有新項目、有充足的抵押品而且可完全脫離於恒大的風險，才會考慮向其批出新的貸款。

恒大減價促銷，賣樓38日套現1416億人幣創新高【下一頁】

4間內銀都未有即時回覆報道查詢。而恒大發言人則指，目前與金融機構維持正式合作，留意不到有銀行收緊貸款政策，而且不知悉民行有持有其發行的任何債券。

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編輯：趙穎妍

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