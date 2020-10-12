【騰訊持股】虎牙鬥魚達成合併協議 每股ADS鬥魚可換0.73股虎牙ADS

▲ 騰訊成功推動鬥魚及虎牙合併。

騰訊 （00700） 為主要股東的兩大遊戲平台虎牙（美︰HUYA）及鬥魚（美︰DOYU）正式達成合併協議， 虎牙將通過換股合併收購鬥魚的所有流通股，每單位ADS的鬥魚股份將可獲轉換為虎牙0.73單位的ADS。合併完成後，騰訊將為新公司最大股東。

根據《合併協議》， 鬥魚、虎牙按照市值進行1比1合併的合併，雙方在合併完成後股東持股比例為1比1。內地傳媒引述消息稱，這次合併計劃是騰訊第三次提出相關建議，甚至已經上升至騰訊總辦層面，幾方從今年6月初就開始談判。

虎牙表示，預計合併2021年上半年完成，鬥魚將會退市。虎牙CEO董榮杰及鬥魚CEO陳少杰將出任聯席CEO。虎牙股價盤前挫4.6%，鬥魚股價升16.5%。

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編輯︰侯景成