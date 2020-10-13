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【騰訊三次要求】虎牙鬥魚達成合併協議　騰訊統合遊戲直播平台投資

即市財經 13:45 2020/10/13

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騰訊成功推動鬥魚及虎牙合併。

騰訊 （00700） 為主要股東的兩大遊戲平台虎牙（美︰HUYA）及鬥魚（美︰DOYU）正式達成合併協議，虎牙將通過換股合併收購鬥魚的所有流通股，每單位ADS的鬥魚股份將可獲轉換為虎牙0.73單位的ADS。合併完成後，騰訊將為新公司最大股東。

合併建議出爐後，虎牙股價在周一美股大跌11%，鬥魚則升12%。虎牙最新市值約57.4億美元，鬥魚市值為44.4億美元。

根據《合併協議》，鬥魚、虎牙按照市值進行1比1合併的合併，雙方在合併完成後股東持股比例各持50%。內地傳媒引述消息稱，這次合併計劃是騰訊第三次提出相關建議，甚至已經上升至騰訊總辦層面，多方從今年6月初就開始談判。

虎牙表示，預計合併2021年上半年完成，鬥魚將會退市。虎牙CEO董榮杰及鬥魚CEO陳少杰將出任聯席CEO。

相關文章︰【騰訊股價】鬥魚虎牙合併建議獲證實 虎牙CEO：尚未做出任何決定、騰訊股價止跌反彈3%

【騰訊股價】騰訊傳推動鬥魚與虎牙合併 斗魚、虎牙盤前曾漲近3成（第三版）

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編輯︰侯景成

 

 

美股 香港股票 虎牙（美：HUYA） 騰訊控股（00700） 騰訊 合併

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