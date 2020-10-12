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中國加入新冠疫苗實施計劃　將優先向發展中國家提供疫苗

環球政經 19:59 2020/10/12

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根據中國外交部於網上發佈的最新消息指，中國已於10月8日同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）。

【新冠肺炎】袁國勇團隊證抗潰瘍藥物 可抑新冠病毒數量：【下一頁

外交部發言人華春瑩表示，這計劃確保發展中國家有平等機會獲取有效疫苗，也是是中方十分關注的問題，中方承諾，一旦中國疫苗研發完成並能安全使用，將會將疫苗列為全球公共產品，並優先向發展中國家提供。

【新冠肺炎】袁國勇：若不針對高危點預防 冬天疫情恐逾萬確診逾千死亡【下一頁

是次「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）由世衛等組織領銜舉辦，主要目標為於2021年底前交付20億劑安全且有效的疫苗。

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責任編輯：翁嘉陽

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