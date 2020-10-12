【盈喜】比亞迪電子發盈喜 預計首三季純利按年增至少3.2倍

▲ 比亞迪電子發盈喜，預計首三季純利按年增長至少3.2倍。

比亞迪電子 （00285） 盈喜，預計今年前9個月純利將按年增加不少於320%，去年同期純利為10.3億元人民幣。比亞迪電子今日收報43.2元，升3.5%，成交7.4億元。

比亞迪電子稱，盈利增長主要因集團於主要客戶的份額持續提升，得益於過往一直堅持積極的市場拓展策略，並不斷拓寬市場領域，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商。

比亞迪電子又指，各項業務保持健康發展，尤其是玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模持續擴大。受益於集團整體營運效率的提高，以及產品結構的優化，盈利能力得到進一步提升。同時，醫療防護產品也為集團的銷售收入及盈利的增長提供正面貢獻。

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編輯：陳健婷