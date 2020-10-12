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【百佳抽獎】百佳抽獎現已接受登記　學者：有助吸更多生意

商業 19:53 2020/10/12

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百佳現正舉行抽獎，學者普遍認為，有助百佳宣傳及生意，但未必幫助建立企業形象，並建議開放更多登記方式。（林宇翔攝）

百佳超級市場推出大抽獎，市民需要於網上或電話登記，有機會贏取100元超市現金劵、1分鐘掃貨等獎賞，總值超過3,200萬港元。學者普遍認為，有助百佳宣傳及生意，但未必能幫助增強企業形象，並建議開放更多登記方式。

【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）

【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）

香港大學經管學院客席助理教授張天秀認為，現時得獎名額合計32萬人，將帶來額外32萬人流及交易量，細銀碼的現金券亦容易令市民超額消費，有助百佳生意。不過，網上輿論偏向負面，未必有助建立企業形象，「有意見認為100元超市現金券太寒酸，又批評百佳的金額取巧，獎賞總值並非成本價，真正付出的金額遠低於所聲稱的總值。」

浸會大學市場學系副教授曾仕龍博士認為，送現金劵有助百佳促銷，預計市民購物的金額，一般會超過現金劵的價值。不過，是次抽獎基於政府保就業計劃下的回饋措施，不少港人對抽獎的出發點有保留，對增強企業形象的效果相對較弱。

因此，張建議，至少派發300至500元超市現金券才有誠意，而且1分鐘掃貨的概念很虛無，建議補充估計正常約價值多少金額，才能讓市民量化價值。而曾建議，雖然百佳會贈予弱勢社群現金食物券，但如果抽獎有門市實體登記，亦能照顧到沒有電話及電腦的弱勢社群會更好，對企業形象更有利。

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責任編輯：朱悅瀅

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