【瑞幸造假】瑞幸咖啡被國家市監局罰款200萬人民幣

▲ 目前瑞幸咖啡在美國場外交易集團上市，報價為4.23美元。

市場監管總局對瑞幸咖啡（中國）有限公司 （Luckin Coffee Inc.） 及四間另外牽涉協助瑞幸咖啡進行虛報交易的公司（瑞幸（北京）、北京車行天下諮詢服務、北京神州優通科技和徵者國際貿易（廈門）有限公司）） 下達行政處罰決定書，每間公司罰款人民幣二百萬元。

市監局指，在2019年4月至12月期間，瑞幸咖啡（中國）有限公司和瑞幸北京公司在幾間第三方公司協助下，造假個人及企業刷單、API企業客戶交易，虛報收入和開展假交易，建立虛假數據庫，偽造卡劵消費記錄等手段，累計制作虛假咖啡卡劵1.23億單。

瑞幸咖啡於6月底於納斯達克交易所除牌

據悉，上述公司跟瑞幸咖啡（中國）有限公司有密切聯繫，例如神州優車和神州租車 （00699） 為瑞幸咖啡創辦人之一陸正耀所創立，陸正耀在2020年7月被免去作為公司董事的職務後，目前正擔任神州優車董事長兼行政總裁，另一位瑞幸咖啡創辦人錢治亞現為神州租車執行副總裁。

瑞幸咖啡在2017年10月開設第一間門店，在2019年時，瑞幸已宣佈將在全國開設2500家門店，超越星巴克在國內的數量。2019年5月17日，瑞幸咖啡在納斯達克正式掛牌交易。2020年4月2日，瑞幸咖啡在美國證券交易委員會自曝22億人民幣交易額造假，並在6月29日起停牌並退市，最終股價於該日下跌54%，並發生過6次熔斷。

目前瑞幸咖啡 （OTCMKTS： LKNCY） 在美國場外交易集團上市，報價為4.23美元。根據現時官方網頁描述，截至2019年底，瑞幸咖啡仍設有門店4507間。

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編輯﹕賴奕羚