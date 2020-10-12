【A股布局】基金認購熱烈　第四季迎來千億新資入市

內地股民借道基金入市的趨勢愈來愈明顯，不止5隻可參與螞蟻集團戰略配略的創新未來基金火速售罄，「十一」假期後，新基金發行情況一樣火爆，市場憧憬隨着這些基金開始入市配置資產，新增的購買力將會進一步推升A股。

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內地報道指，今周共有21隻新基金進行申購，單在周一（12日）便有8隻權益基金發行，另還有5隻權益基金在周二至周四發行，包括了嘉實基金、南方基金、天弘基金等公司。

綜合市場分析，第四季的增量資金或達到千億元規模，單單上述5隻創新未來基金已帶來了合共600億元（人民幣，下同）。

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而截至周一，第三季以來權益基金發行規模達到7,930億元，其中股票基金規模達1,385億元、混合基金規模則為6,546億元，料這些資金可能已經或陸續流入A股市場。

目前，國內基金主要聚焦「十四五」的主題，另中國經濟復甦勢頭明顯，估值低迷的順周期板塊或可在第四季向好，如航空、銀行和地產。當然，消費和科技股仍是長綫看好的板塊。

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記者：林衛