【網民熱話】百佳1分鐘免費掃貨 這3類貨品回報最高！

早前申請第二輪政府保就業計劃的兩大超級市場惠康及百佳，根據規定要將一半補貼直接回饋顧客。母公司為商人屈臣氏集團的百佳數天前率先宣佈將以網上大抽獎形式回饋顧客，獎品總值為3200萬元現金券及禮品，當中頭獎一分鐘任掃更引起網民激烈討論，究竟應該專攻那類貨品，才能好好善用這一分鐘。

1.藥物

藥物是不少網民的心水，因為藥物價值較昂貴，而且重量輕、面積小，方便掃貨，成功免費獲得後可以轉售，利潤相當不錯，因此成為不少網民的首選。

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2.點數卡/儲存卡

在付款區域附近，有不少點數卡及儲值卡，例如iTunes、Spotify等，這些儲值卡至少值100元，如果在狂掃一分鐘内專攻這些貨品，利潤似乎也相當高。

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3.酒

酒類，尤其是紅白酒的價值在超市貨品當中也選高，榜上有名似乎也相當合理。不過有網民指，酒瓶容易打碎，加上有相當重量，拿得不多，因此只排第3位。

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責任編輯：翁嘉陽