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【航空股】內地航空股有望由虧轉盈 滙豐籲買入

即市財經 19:23 2020/10/12

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滙豐看好國航等內地航空股，料第三季可由虧轉盈。

新冠肺炎疫情重創全球航空業，航空股股價今年以來一直跑輸大市。然而，隨着內地疫情趨穩，中國航空企業陸續恢復國內及國外航綫，市場開始重新關注落後的航空股。滙豐研究報告認為， 內地航空企業有望在第三季恢復盈利，或成為股價上漲的催化劑。

滙豐預期，內地三大航空企業，中國國航 （00753） 、東方航空 （00670） 、南方航空 （01055） 合計下半年盈利為45億元人民幣，好過市場平均預期的46億元人民幣虧損。目前這三家企業已恢復了不少國內航綫。

滙豐在報告中指出，十一黃金周期間，3家企業合計國內客運量按年升4%，內地航綫頻率提高13%；客座率為79%。數據反映內地航綫恢復進展良好，不過在整體票價方面仍錄得約5%的按年跌幅。

另外，當前國際油價持續於低位徘徊，布蘭特期油現報每桶42.37美元，距離52周高位71.75美元尚有一大段距離，航空企業成本得以降低。

相關文章︰【航空告急】歐洲第二大廉航EasyJet去年料虧損85億元　促英政府提供更多緩助

【航空告急】廉航AirAsia宣布撤出日本 12月結束全部日本航綫

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編輯︰侯景成

香港股票 航空業 中國國航（00753） 南方航空（01055） 滙豐控股（00005）

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