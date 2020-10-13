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【諾貝爾獎】兩美經濟學家獲諾貝爾獎　甚麼是拍賣理論？

環球政經 10:14 2020/10/13

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今年諾貝爾經濟學獎由2名美國經濟學家Paul  Milgrom及Robert Wilson共同奪得，以表揚他們對拍賣理論的貢獻，別以為所謂的拍賣理論就是指「價高者得」，背後其實關乎到買賣雙方如何看待拍賣品的價值。

愛因斯坦成績大公開　邊科最強？邊科最弱？

要理解Paul Milgrom及Robert Wilson的貢獻，首先對「拍賣」有基本認識。根據拍賣理論，拍賣品的最終價格有三大決定因素，包括1.)拍賣方式、2.)買家是否以同等價值看待拍賣品、以及3.)拍賣的不確定因素，例如會否部份買家或會有更多資料，影響他們對拍賣品的價值判斷，結合這三大因素，便能解釋買家的行為及拍賣的預期收益。

拍賣主要有分公開及閉門拍賣，當中包括英式拍賣（由低價開始競價，每次叫價會愈來愈高）、荷式拍賣（由高價開始競價，每次叫價會愈來愈低）便是公開的拍賣方式；至於我們常常聽到的「投標」，就是閉門拍賣的經典例子。

究竟那一種拍賣方式是最好？這便關係到究竟賣家希望以最高價賣出，還是希望長期令社會受益。但無論是以那一種方式拍賣，對買方最大的難處，就是如何確保不會以過於高昂的價錢買入拍賣品。

私人價值與共同價值

拍賣品的價值也非一個永恆不變的數字。拍賣理論便將該價值劃分為私人價值（Private values）及共同價值（Common values）兩類，前者是指買家對價值的判斷是獨立的，就以與股神巴菲特（Warren Buffet）共晉晚餐為例，對一個對投資沒興趣的人而言，其價值可能不大；但對投資有興趣的人來說卻是千金難求的機會。

然而，更多時出現的是公共價值，即所有買家都認同的價值。假設一眾鑽石商人正在競投一顆鑽石，其價值便建基於售出該鑽石給第三方的售價。這時便會出現一個問題，如果某一位商人擁有更多資訊，例如他在競投前已得到第三方的報價，他便能更準確是判斷價值。由於每位商人都擔心其他對手擁有比自己更多的資訊，所以即使他成功競投，他也害怕是以最昂貴的公共價值來投得鑽石，這也是「勝家詛咒」。

如何完善拍賣理論？

Robert Wilson是首個經濟學家研究拍賣品的公共價值，並在1960年、1970年撰寫三份學術文章，分別闡述在不知明市價下的最佳拍賣攻略；發現在不確定性增加下，買家會趨向保守，而最終拍賣價也會較低；以及即便買家擁有更多資訊，其「勝家詛咒」的心理作用反而不降反增。

Paul Milgrom則發現相較英式拍賣而言，荷式拍賣的「勝家詛咒」效應會較大，故後者的成交價會較低。他指出，英式拍賣的過程中，當拍賣價愈來愈高，直至高於部份買家的預期價值，他們便會退出競投，這時剩下來的買家會比競投前擁有更多資訊；在荷式拍賣的過程中，由於不會有買家退出，令拍賣過程不會再產生任何新資訊，故其「勝家詛咒」會更大。他的研究顯示只要買家擁有更多資訊，拍賣收益便會提高，因此賣家在拍賣前應提供更多資訊。

如何提供新拍賣方式？

基建於他們的研究所得Robert Wilson和Paul Milgrom，他們亦研發出新的拍賣模式，也就是「多回合上升拍賣制」（Simultaneous Multiple Round Auction，SMRA)。當時美國政府正首次拍賣頻譜予電訊公司，如果當時以正常英式拍賣來售出頻譜，實在是難以定價，因為電訊公司在競投某地區的頻譜時，其價值只有在成功競投到另一個地區的頻譜才能反映出來。

而「多回合上升拍賣制」就是將所有頻譜都在同一時間、由低價開始競價拍賣，直接沒有收到任何一份標價時，才停止拍賣，由於每位買家都能在過程中擁有更多資訊，此時便會降低「勝家詛咒」效應，提高拍賣效率。經歷這次拍賣會成功，往後各國的電訊網、電網甚至是天然氣網都是以SMRA的方式拍賣。

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撰文 : 林展鋒

拍賣 經濟 成交 電訊 美國 諾貝爾獎

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