【美國大選】大法官提名聽證會召開 聚焦5大重點

美國參議院司法委員會本周就巴雷特的最高法院大法官提名舉行聽證會,巴雷特周一會先作陳詞,然後在周二和周二再接受參議員質詢。巴雷特的提名成為美國大選前一大重要政治爭議,美國傳媒羅列出聽證會的5大焦點,部分更可能影響11月3日舉行的美國大選。

根據現時安排,巴雷特和參議員周一只會作出陳詞,到周二和周三才有質詢環節,每名參議員在該兩日可以分別質詢30分鐘和20分鐘。

宗教立場會否受攻擊

對於提名人的宗教立場,參議院司法委員會過往也曾經提出尖銳質詢,而像巴雷特這種保守派的基督徒,更往往成為目標。巴雷特本人在2017年獲提名出任第7巡迴法院法官,當時於聽證會上便遭到民主黨范斯坦(Diane Feinstein)猛烈追擊,包括公開質疑她:「教條響亮地活在你體內,這是需要關注。」(The dogma lives loudly within you, and that's of concern.)

不過,言論當時反過來被認為是過激,讓巴雷特贏得共和黨額外支持。共和黨如今也就這方面的攻擊嚴陣以待。巴雷特也表明,按法律辦事,而非個人觀點。

但民主黨也汲取教訓,明言不會聚焦巴雷特的宗教立場,而是把重點放在她對奧巴馬醫保的立場。

對醫保態度

成為聯邦法官前,巴雷特曾經批評過2012年的NFIB v. Sebelius案(即全國獨立企業聯盟跟時任衛生部長西貝柳斯的訴訟案),不滿意裁決賦予奧巴馬醫保具合法性。

一般而言,大法官提名人都不會談及日後可能處理的案件,故巴雷特理論上會承認這種言論不恰當。外界則觀望她在聽證會上如何回應。

賀錦麗搶鏡

在成為民主黨副總統候選人之前,賀錦麗本身是參議員,也是參議院司法委員會的一員,因此她本周也將參與聽證會。

白宮幕僚長梅多斯估計,賀錦麗背負副總統候選人名銜,壓力反而在她身上,若對巴雷特過度施壓,受打擊的隨時會是賀錦麗。

會否擴大最高法院

民主黨之前示意可能把最高法院的大法官人數增加,而制衡共和黨今次在大選前提名大法官,但拜登和賀錦麗拒絕就此明確回應是否支持擴大最高法院。

然而,前總統羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)也曾經提出擴大最高法院,因為不滿法院一再作出不利其政策的裁決,但遭到自家政黨的反對。

共和黨議員病況

目前共有3名共和黨參議員確診新冠肺炎,其中兩人是參議院司法委員會成員,包括李爾(Mike Lee)和蒂利斯(Thom Tillis)。他們能否及時痊癒和參與表決,將是觀察重點。

共和黨在參議院目前有53票,多於民主黨的47票,但共和黨兩名女性參議員示意不會支持在大選前表決大法官提名,意味正反比例可能降至51比49,令3名確診議員的投票變得不可或缺。

責任編輯:陳啟賢