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【SaaS概念股】金蝶國際再創新高 近1個月累升逾3成

即市財經 19:10 2020/10/12

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金蝶國際再創上市新高，今日高見24.35元。

SaaS概念股再熱炒，金蝶國際 （00268） 今日續創上市新高，高見24.35元。金蝶早前因轉型及業績欠佳承壓，惟9月中以來漸展開升浪，近1個月已累升32%。券商唱好金蝶國際將成為中國SaaS（軟件即服務）雲市場發展以及ERP（企業資源計劃系統）本地化的最大受惠者。

富瑞在報告中指，金蝶國際早前投得中煙雲南ERP合同，價值約2530萬人民幣，印證ERP本地化、雲遷移趨勢以及金蝶投得大型國有企業項目的能力。該行又指，ERP本地化、雲遷移在「十四五」規劃中加速發展，金蝶是中國其中一間最好的軟件公司，將可受惠該大趨勢。富瑞維持金蝶「買入」評級及30.06元目標價。

建銀國際則將金蝶的目標價由20.6元調升至24.7元，維持「跑贏大市」評級。該行認為，中國SaaS市場迎來蓬勃發展期，金蝶雲業務收入至2022年預計將維持約50%增長，因有更多中國企業「上雲」。同時金蝶擁有更全面的雲服務解決方案，ERP客戶群龐大且忠誠，令其在市場中處於更有利位置。地緣政治升溫亦將推動ERP本地化，令金蝶可從國際同業手上搶佔份額。

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金蝶績後挫3%　全年收入指引收窄為34億至38億人幣

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編輯：陳健婷

香港股票 金蝶國際（00268） ERP SaaS

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