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【跑馬看花@iM網欄】一個人跑馬拉松 「馬拉松虛擬跑」

名人薈萃 08:31 2020/10/19

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新冠肺炎下，世界各地疫情反覆，加上邊境的措施仍未解禁，各大馬拉松只限精英運動員在當地進行比賽，另在線上破天荒地舉辦「馬拉松虛擬跑」，讓全球的業餘跑手能夠在世界各地參與，這也包括剛剛在10月初舉辦的倫敦馬拉松。

倫敦馬拉松是世界六大馬拉松之一（其餘為柏林、東京、波士頓、紐約和芝加哥馬拉松），每年於10月舉辦，通常在年初開始接受跑手登記，再進行抽籤，然而歷年來的海外選手中籤率極低，要抽得一席跑位可謂難過登天。

大部份倫敦馬拉松的跑手都是以慈善跑位參賽，方法就是捐款予倫敦馬拉松贊助的慈善機構。這些慈善機構各自持有一定數量的跑位名額，他們所要求的捐款和批出名額的方法各有不同。大部份慈善機構除了要求20,000以上的港元捐款外，亦要求跑手提交論文，陳述為何要將跑位給你，或你會如何在親朋戚友之間宣傳該機構等，少一點誠意、時間和金錢也難得一席跑位。

因此，當今年倫敦馬拉松宣佈虛擬跑只需要費用250港元，旋即掀起全球熱潮，網上報名開始數天後，45,000個名額極速爆滿。在彈丸之地的香港，共有2,200人能夠搶得虛擬跑的名額，佔全球跑手的百份之五，貫徹香港人「唔執輪」的文化。

虛擬跑於10月4日開始，跑手需要在24小時內跑畢42.195公里的路程，全程需要以電話的GPS計算距離，之後再上載到大會網站。完跑者能夠得到倫敦馬柆松T-Shirt一件和獎牌一枚，對於熱衷收集獎牌的跑友可謂相當吸引。

開跑前數週，一眾跑友已經急不及待「探討」虛擬跑的灰色地帶，例如有人建議以單車代替跑步，但速度絶對不能過快；又有人建議一人帶數隻手錶，用輪流跑的方式每人跑10公里湊齊里數。甚至有人忽發奇想，將手錶綁在狗隻的身上，以狗替人完成比賽。 當然這一切的開玩笑成份為主，即使是虛擬跑，還是靠自己雙腿的力量實實在在地跑畢全程才有意義。

作者_公關跑友簡介：

因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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撰文 : 公關跑友

欄名 : 跑馬看花

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