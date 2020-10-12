【新冠肺炎】在家抗疫即食麵銷售大增  日清4至6月銷售增14%

▲ 新冠肺炎疫情改變市民生活習慣，連帶帶動即食麵的銷情。

新冠肺炎疫情改變市民生活習慣，連帶帶動即食麵的銷情。據《日經中文網》報道，亞洲各國的即食麵廠商因而獲利。日清食品控股於4至6月期間，銷售額增長14%，達到120.95億日圓（約8.85億港元），海外業務尤以香港、中國大陸、北美的銷量有增長。

韓國食品企業「農心」，有售辛辣麵、安城湯麵和辣白菜麵等，於1至6月的銷售額增長17%，當中韓國國內的銷售額增長12%，中國大陸和美國等海外市場，則增長34%。

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「康師傅」主要市場於中國，1至6月期間的銷售額按年增長8%，當中主要受惠於即食麵業務，銷售額增長29%帶動。其董事會主席魏宏名認為，今年上半年業績是「重返榮耀」。

中國+香港即食麵需求 佔全球近4成

事實上，中國內地和香港市場對即食麵需求大。據世界即食麵協會（World Instant Noodles Association，WINA）的數據顯示，去年中國大陸和香港的即食麵需求，合計達到414.5億份，佔全世界的即食麵需求近4成。

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責任編輯：馬意文