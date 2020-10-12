【諾貝爾奬】兩名美國學者憑改良拍賣理論 同獲諾貝爾經濟學奬

諾貝爾獎基金會周一(12號)宣布，2020年諾貝爾經濟奬由美國經濟學者米爾格羅姆(Paul R. Milgrom) 及威爾遜(Robert B. Wilson)共同奪取，以表揚二人改良拍賣理論和發明新的拍賣模式。他們亦可分享1000萬瑞典克朗(約870萬港元)。

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米爾格羅姆及威爾遜均出生於美國，亦是史丹福大學教授，分別擔任商學院教授及人文與科學院教授。這個改良版的拍賣運作模式，有助因舊有售賣形式而無法出售的傳統商品成功賣出，令世界各地的買賣方及納稅人受惠。

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責任編輯：潘曉豐