【英國疫情】政府檢測及追蹤部門超負荷 仍裁員2千人

▲ 英媒指英國政府的檢測及追蹤系統工作量超出負荷，仍裁員2,000人。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國的新冠肺炎感染率急升，檢測系統更難以應付龐大的需求。但英媒報道，英國政府的檢測及追蹤系統工作量超出負荷，仍裁員2,000人，被質疑會令檢測及疫情追蹤工作受阻。

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英國《每日郵報》（Daily Mail）引述白廳消息人士證實，英國國民保健署（NHS）檢測及追蹤系統的1.2萬名電話追蹤員，在最近數周已遭裁員2,000人，目前仍有1萬名電話追蹤員。

英國政府於今年5月啟動檢測及追蹤系統以來，一直被批評處於混亂狀態。據悉，政府將電話追蹤工作外判給兩間私人公司，合約分別價值1.08億英鎊及8,400萬英鎊。

外判追蹤員接收IT系統提供的詳細聯絡方式後，會按照資料通知新冠病毒檢測呈陽性反應的人士，及其密切接觸者。但不少追蹤員反映IT系統崩潰，更有部分人不聽電話或留下不正確聯絡方式，導致追蹤工作難度提升。

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英國政府於推出檢測及追蹤系統時，表示已招聘約2.5萬名追蹤員，有信心可應付需求。但英國政府持續裁員，於8月底更將1.8萬名追蹤員，進一步裁減至1.2萬人。

英國在截至9月30日的一周當中，新增51,475名新冠肺炎確診者，在一周内急升56%，也是檢測及追蹤系統的檢測上限，反映檢測量已超出負荷。但系統只能聯繫到上述確診人士的69%密切接觸者，較前一周下跌4個百分點，也是系統啟動以來錄得的最低水平。

英國衛生部回應，英國上周平均每天進行超過24萬次檢測，已聯繫超過50萬人進行自我隔離，有助減緩疫情傳播。

責任編輯：鄭錦玲