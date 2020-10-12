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【六合彩】馬會場外投注站　周五恢復六合彩購票服務

環球政經 18:53 2020/10/12

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早前馬會已恢復場外投注處提供賽馬投注服務，馬會今日（12日）宣布，決定於本周五（16日）恢復在場外投注處提供六合彩購票服務。

港人難闖金融界 《彭博》﹕投行高層半數以上為內地人【下一頁

【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元 買柏傲莊三房單位是否明智？【下一頁

馬會指，場外投注處將繼續嚴格實施現有各種入場限制及防疫措施，包括所有人士入場前須接受體溫檢查，並須在場內佩戴口罩。場內亦有特別措施以確保適當的社交距離，所有人士須於使用服務後離開場外投注處。

除了在櫃台購買六合彩奬券外，馬會指顧客可於任何一間場外投注處設定香港賽馬會電子錢包，以使用自助售票機掃描二維碼購買電子獎券，享無現金購票體驗。中獎彩金亦將會自動存入電子錢包，顧客毋須另行排隊或登記領獎。

 

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責任編輯：楊子瑩

馬會 六合彩 賽馬

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