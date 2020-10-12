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【浪卡消息】天文台料明早掛八號風球 開唔開市？　港交所颱風下交易安排一文睇清

股樓投資 19:04 2020/10/12

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熱帶風暴浪卡正逐步迫近本港，天文台在下午5時10分發出3號強風信號，並會視乎本地風力情況，在明早（13日）日出前考慮改發8號烈風或暴風信號。據資料顯示，明早日出時間約為6時19分，換言之，港股開市前很大機會已掛八號風球，咁究竟在八號風球下，港股仲有冇得開市？

天文台指出，按照現時預測路徑，浪卡會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在晚間逐漸增強。與浪卡相關的狂風驟雨亦會逐漸影響廣東沿岸。

【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞 詳情請按：【見下頁

根據港交所的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」指引，如在「開市前時段」開始前已發出八號風球，則要視乎天文台在何時解除八號風球訊號。最理想的情況下，是早上7時前已宣布解除八號風球，所有股票交易將會如常。

至於若在不同時段內解除八號風球訊號，則會有不同的安排：

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記者：李兆明

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