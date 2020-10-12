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【買樓理財】日出康城配套持續改善　投資潛力更勝大圍柏傲莊？

股樓投資 18:36 2020/10/12

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新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊，上周公布第1期項目的首張價單，涉及180伙單位，以最高折扣20%計，折實平均呎價18,921元，屬貼市價推售，折實入場費628.9萬元。發展商強調，柏傲莊I屬「世界盤」，有東鐵綫和屯馬綫「雙綫之利」，而且設有大型商場，故對銷情有信心。 

【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解【下一頁

柏傲莊公布價單後，速成焦點。不過，有網民認為，將軍澳日出康城更抵買，皆因同是港鐵物業，而且又有大型商場，加上部分單位有海景，在投資自住角度來看，將軍澳日出康城更好。 

買樓最重要是居住環境，特別是交通配套。雖然現有列車直達日出康城，惟班次仍有待加密。除了地鐵，日出康城區內交通愈來愈好，皆因基建項目將於未來數年落成，其中連接日出康城至油塘的將軍澳跨灣連接路已經動工，日後若要往返東九龍的話，則可經將軍澳至藍田隧道。至於大圍柏傲莊，交通本來已經方便，更有東鐵綫和屯馬綫「雙綫之利」。 

【示範單位】柏傲莊I三房單位　間隔好使好用?【下一頁

【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？【下一頁

民生方面，將軍澳日出康城的大型商場已經落成，生活配套遠比從前好，而商場落成後，亦帶動該區成交回升。至於大圍站柏傲莊情況相似，同樣有大型商場概念，若商場落成，可解決區內多年沒有大型商場的困局，惟值得留意的是，大圍站附近有街市、小店，即使沒有大型商場，生活配套也比日出康城好。 

事實上，發展商定價反映一切，考慮到配套及交通等因素，大圍站柏傲莊定價明顯較高。若只看樓價，不考慮其他因素，日出康城新盤的入場門檻較低，是部分上車人士的好選擇。

柏傲莊首張價單　一房至三房入場價一覽

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撰文 : 黃卓賢

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