為提升旅遊質素 宮島擬對遊客徵收登島稅

位於日本廣島縣的宮島向來都受到遊客的喜愛，而坐落島上的嚴島神社更是日本國寶級世界遺產。近日，廣島縣廿日市政府為改善當地旅遊質素，打算下年度起，向所有前往宮島的遊客徵收登島稅。民調更顯示，有逾9成受訪遊客支持開徵登島稅。

日媒報導指，上月廿日市政府在上月5日進行調查。在404位受訪者中，包括當地人及旅客，大部分人都支持開徵登島稅，僅有24人表示反對。支持者認為，政府可用登島稅收來美化環境、改善交通問題、增加垃圾筒及廁所，並對公開有關稅收的用途。反對者則認為，開徵登島稅將打擊當地旅遊業。

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當地政府指，計劃以登島稅收來改善以上問題。目前正討論的方案包括每次向訪客收取100日圓（約7.35港元），當地居民或在當地上學、工作的人士可獲豁免。另一方案則是每年徵收500日圓（約36.7港元）。而登島稅將會在乘搭渡輪時收取，未來會和渡輪公司相討執行細節。



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