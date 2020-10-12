【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞

香港生活指數高昂，要維修家居，裝修師傅的工資加上物料成本，絕對不會是小數目，特別對年老的長者來說，維修費用可能是一個沉重的負擔。最近有一位網民於一個裝修群組中發帖，向網友查詢為長者維修的費用，該網民指：

各位師傅，因為有一位85歲伯伯最近在家跌倒，我們到他的家探訪，發現他的家全屋天花已剥落，就因為全天花剥落，該伯伯家中灰塵滿布地上，令他跣在地上跌倒，現在變成行動不便，請問各位師傅，如果住藍田大約450平方呎的公屋，主要是維修天花，最平可以幾錢？或怎樣處理﹖謝謝

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上述帖文一出，即引起網友積極回應，有網友回應指，香港有很多家居義工維修可以幫忙的該伯伯，只要問一下社工就會有資料。亦有網友指公屋的維修應由房署負責，也有人房署不會負責維修天花，著版主先向房署查詢清楚。

有一名網友極速回應：



唔洗錢 pm我! 我幫伯伯免費維修。

即引來網友激讚，大讚該師傅好人有好報，也有人感謝他的善心。隨後更有更多網友主動提出協助：

「我都住藍田的， 有咩幫手開聲呀， 我可以幫手執頭執尾或裝修完幫手做清潔」

「油漆佬一名。準備起貨，如果需要可免費幫手。比個飯盒食下就得」

「反正無工開，小弟屋企仲有白油，免費油漆佬1個，啱用就拎去」

「免費幫助，請pm」

多位網友提出義助伯伯，深顯香港人的助人力量有多強大!有網友回應說：

呢度d大哥 齋睇留言都feel到個個都係靚仔～

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記者：陳詠妍