  • 29°C
香港時間 : 20201012日 (一) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞

股樓投資 18:28 2020/10/12

分享：

香港生活指數高昂，要維修家居，裝修師傅的工資加上物料成本，絕對不會是小數目，特別對年老的長者來說，維修費用可能是一個沉重的負擔。最近有一位網民於一個裝修群組中發帖，向網友查詢為長者維修的費用，該網民指：

各位師傅，因為有一位85歲伯伯最近在家跌倒，我們到他的家探訪，發現他的家全屋天花已剥落，就因為全天花剥落，該伯伯家中灰塵滿布地上，令他跣在地上跌倒，現在變成行動不便，請問各位師傅，如果住藍田大約450平方呎的公屋，主要是維修天花，最平可以幾錢？或怎樣處理﹖謝謝

【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平，了解按【下一頁

 

上述帖文一出，即引起網友積極回應，有網友回應指，香港有很多家居義工維修可以幫忙的該伯伯，只要問一下社工就會有資料。亦有網友指公屋的維修應由房署負責，也有人房署不會負責維修天花，著版主先向房署查詢清楚。

有一名網友極速回應：


唔洗錢 pm我! 我幫伯伯免費維修

即引來網友激讚，大讚該師傅好人有好報，也有人感謝他的善心。隨後更有更多網友主動提出協助：

「我都住藍田的， 有咩幫手開聲呀， 我可以幫手執頭執尾或裝修完幫手做清潔」

「油漆佬一名。準備起貨，如果需要可免費幫手。比個飯盒食下就得」

「反正無工開，小弟屋企仲有白油，免費油漆佬1個，啱用就拎去」

「免費幫助，請pm」

多位網友提出義助伯伯，深顯香港人的助人力量有多強大!有網友回應說：

呢度d大哥 齋睇留言都feel到個個都係靚仔～

【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房，了解按【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

藍田 義工 裝修設計 家居 公屋

上一篇文章

【買樓理財】日出康城配套持續改善　投資潛力更勝大圍柏傲莊？

下一篇文章

【新股IPO】威海銀行9677首日掛牌收報3.35元　與招股價一樣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone