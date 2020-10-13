【智取英文@iM網欄】掌握四個技巧　寫建議書Proposal無難度！？

除了報告 (Report)， 建議書是另一款寫作的常見格式，而且它的格式與報告其實十分相似。有見及此，今次筆者會為大家指出在書寫建議書時有什麼值得注意的地方及需要留意的得分位、及陷阱位。

標題

與報告 （Report） 一樣，大多數時候都要為建議書加上一個合適的標題，所以考生只需要緊貼題目內容，為建議書配上一個簡單易明的標題即可，不建議追求精美及花巧，以免弄巧成拙。

Proposal for .......

內容結構

建議書，顧名思義向某人提出建議以尋求改善問題，所以文章的內容結構應該整潔簡短，不宜出現“長氣”的情況，例如善用小標題。

Introduction

Idea 1

Idea 2

Idea 3

Conclusion

適宜把每一個建議清楚分開，再逐個加入詳盡解釋不應把每個建議混為一談。

連結

一般而言，一份建議書絕不只包括一個建議，所以除了運用分段闡述，先用連接詞同樣重要。

例子:

誤：First, …

正：To commence,

誤：Then, next, Also…

正：It is proposed that… It is suggested that…

多運用不同的句子來開頭比起沉悶的“Also”，“and”等連接詞，當然更令人耳目一新，為文章添加生氣。

語境意識

每逢寫作都必須注意自己的角色，以表達出最正確的語境意識。如同在寫作建議書時，需多加留意自己的地位和身份，因為多數的建議書都是從下級為上級而寫，因此語氣及表達的方式必須彬彬有禮，以免有失身份。

e. g.

作為學生會主席，為學校的一些問題而向校長撰寫建議書，需要留意自己學生會主席的角色可以在文章加入一些有關學生會主題的言辭，務求令文章更能融入預設的背景。

短短四個寫作建議書的技巧，希望大家都能夠透過他們對建議書有一定的認識。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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