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【美股熔斷】芝商所放寬美股指數期貨漲跌停限制 今起生效

即市財經 18:22 2020/10/12

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芝商所調整指數期貨交易規則，放寬非交易時段漲跌停限制。

芝商所（CME）早前宣布調整美股指數漲跌停限制，將道指期貨、標指期貨、納指期貨，羅素1000及羅素2000指數期貨的非市場交易時段隔夜漲跌停限制，由原來的5%調整至7%。換言之，芝商所容許指數期貨在美股開市前有更大的波幅。

文件顯示，這些指數期貨同樣會受到3.5%的動態價格限制影響，即在特定情況若指數期貨跌幅或升幅超過3.5%時；會短暫出現2分鐘的價格限制。

3月疫情引發的美股大跌市期間，多隻美股指數期貨在開市前觸及5%的漲跌停限制，導致期貨市場與美股開市後實際表現脫勾，同時亦導致了美股指數期貨的ETF在盤前交易時段出現了嚴重的價格偏差（因為期貨跌停，資金湧入指數ETF的盤前交易作對沖）。

值得注意的是，在4月紐約期油跌至負油價之前，芝商所亦一度更改了交易系統，容原油期貨價格在負數的情況下進行交易。

相關文章︰【負油價】芝商所捨棄Bachelier定價模型 改回負油價前

【負油價翻版？】芝商所允天然氣期貨價格變負 17日起生效

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編輯︰侯景成

美股 指數期貨 紐約期油 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 ETF 期貨

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