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【新股IPO】威海銀行9677首日掛牌收報3.35元　與招股價一樣

股樓投資 18:27 2020/10/12

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近期掛牌的新股表現都不錯，但確實是要看行業，就如今日首掛牌的威海市商業銀行（09677），雖然今日多隻內銀股造好，惟該行卻未能受惠於此，股價全日股價走勢平平。威海市商業銀行開市和收市同報3.35，與招股價一樣，即使最高亦僅升0.01元；全日成交9,575萬股，涉資3.2億元。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁

威海市商業銀行是山東省地級市城市商業銀行，近年來整體業務保持平穩及健康增長。是次發售逾8.77億股H股，其中10%作公開發售，惟認購不足，僅得6成左右；並以招股下限3.35元定價。集資所得主要用作強化集團資本基礎，以支持業務的持續增長；華泰國際、中金及招銀國際為聯席保薦人。

螞蟻集團上市聆訊尚未進行 上市路將波折重重？，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

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