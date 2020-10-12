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【富途牛牛】富途推尋寶遊戲賀8周年　掃描全港QR-Code　贏188萬現金

理財智慧 17:17 2020/10/12

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2012年成立富途證券，為慶祝8周年，在10月12日至11月10日在全港進行尋寶遊戲，用戶以富途牛牛APP掃描隱藏於全港的QR-Code，集齊5款富途牛牛行蹤，有機會瓜分高達888萬獎品及188萬現金。

在10月12日至11月10日期間，市民下載富途牛牛APP，可加入掃瞄QR- Code儲牛牛尋寶遊戲。富途牛牛QR-Code將藏身在全港九新界多個電車站、港鐵站、巴士站、巴士車廂內、的士車身及不定期在富途的流動車、Facebook及Instagram限時送出，用戶需掃描指定QR-Code，可獲得一隻換上新裝的牛牛，並隨即瓜分888萬的豐富獎賞，人人有份。

富途又表示，為感謝用戶對富途的支持，額外加碼送出188萬元現金，能夠集齊富途牛牛、極速開戶牛、大象財富牛、 安逸富途牛及富途尊貴牛5款8周年牛牛的幸運兒，可獲得齊分188萬現金終極大獎資格，QR-Code對應牛款會在不同時間更新，而富途尊貴牛設有數量限制，以先掃先得的方法獲得，想獲取富途尊貴牛的行蹤，需追蹤富途Instagram @futufriends。用戶亦可以與朋友交換及分享重複的牛牛，務求有獎齊Fun。

富途控股有限公司為騰訊（00700）戰略投資公司，2019年3月8日於美國納斯達克上市。

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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