恒指升530點 騰訊漲3.2% 小米飆8.4%冠藍籌

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中國國家主席習近平本周南下，周三（14日）參與深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，內地昨印發深圳改革試點方案。恒生指數高開，其後愈升愈有，恒指最終收報24649點，升530點，深圳概念股熱炒，深圳控股 （00604） 、深圳國際 （00152） 分別升8.3%及6.2%；總部位於深圳的騰訊 （00700） 升3.2%，見一個月高，並以全日最高位收市；小米 （01810） 升逾8%，表現冠藍籌。
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