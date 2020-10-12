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恒指升530點 騰訊漲3.2% 小米飆8.4%冠藍籌

即市財經 18:18 2020/10/12

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財經焦點速覽

中國國家主席習近平本周南下，周三（14日）參與深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，內地昨印發深圳改革試點方案。恒生指數高開，其後愈升愈有，恒指最終收報24649點，升530點，深圳概念股熱炒，深圳控股 （00604） 、深圳國際 （00152） 分別升8.3%及6.2%；總部位於深圳的騰訊 （00700） 升3.2%，見一個月高，並以全日最高位收市；小米 （01810） 升逾8%，表現冠藍籌。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數升530點　小米升逾8%冠藍籌（不斷更新）

【南巡概念股】深圳改革方案出爐滬指升逾2.6% 三大指數收近全日高位

【習近平南巡】深圳概念股熱炒　深圳控股全日升逾8%

【港滙強方】金管局今午注資67.43億港元、月內最高　一文看清金管局年內接美元紀錄

高銀金融遭德意志信託提清盤呈請　信件遲收兩個月

【中港融合】本地銀行家失飯碗　彭博：6成投行職位由內地人擔任


【精選投資分析】

習主席南巡 深股走一轉（第四版）

南巡概念股 首選深圳國際（第四版）

【習近平南巡】股市實受惠？ 往績、概念股要知道（附36隻概念股名單）

【衝上「雲」霄】SaaS雲概念大爆發 微盟急升8%仲有得上！

【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭

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【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

欄名 : 財經焦點速覽

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經濟 習近平 深圳控股（00604） 深圳國際（00152） 指數 恒生指數

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