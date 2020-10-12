【阿里巴巴】天貓國際國慶假期成交額按年增8成 日韓東南亞商品大熱

▲ 天貓國際表示，即使出境遊繼續受限制，但是龐大的境外消費力回流境內，天貓國際平台國慶假期成交額較去年同期增長79%。

阿里巴巴 （09988） 旗下跨境電商平台天貓國際數據顯示，10月1日至7日國慶假期期間，平台成交額較去年同期增長79%，當中，「4小時飛行圈」（從中國出發飛行時長不多於4小時的旅遊目的地）商品大熱，日本、泰國、南韓及馬來西亞等國家是增長最顯著的熱門商品來源地。

天貓國際表示，日本的護膚品與面膜、南韓的美容儀、泰國的乳膠枕，以及馬來西亞的燕窩，都成為購物車的「常客」。在10月1日至7日期間，日本、南韓及泰國進口產品在天貓國際平台的銷售分別按年增長107%、98%和69%。

此外，根據線上旅遊平台飛豬的數據，假期出遊的群組以家庭為主，早在「十一黃金周」開始前，適合全家出遊選擇的房車預訂量，較去年黃金周前夕多77%；包括主題樂園及景區在內的親子門票預訂量也按年多30%。

飛豬數據亦顯示，95後首次成為黃金周出遊的主力，在出遊人群的年齡分佈中佔約30%。若單計10月1日國慶日，透過飛豬申請的租車預訂量，較去年國慶日增長約160%，青海、甘肅、雲南和海南省成為最受歡迎的租車遊目的地。

阿里巴巴今日收報292元，升2%，成交44億元。

阿里巴巴來港上市近1年，原有外資股東已累計沽貨逾5400億元，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷