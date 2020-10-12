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【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？

環球政經 18:10 2020/10/12

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新世界（00017）大圍站上蓋「 柏傲莊」 受買家追捧，有網民出帖指，35歲的會計師朋友，月入約8萬元，在中環上班，他的太太沒有工作，現時亦沒有小朋友，想問一眾網民，若他們入手 柏傲莊是否明智。

【樓市熱話】大圍站上蓋「柏傲莊」矚目 網民：大圍站媲美大阪梅田站【下一頁

【柏傲莊價單】大圍站上蓋「柏傲莊」最平630萬 投資自住首選？（附一至三房入場價）【下一頁

柏傲莊價單：

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根據柏傲莊的貨單顯示，三房單位的折實價為1,108萬元，平均呎價為16,712元。有網民回應指，若二人有550萬元首期，就可以購買。也有人表示同意，認為除非有父幹或很多首期，否則單以收入而言，未必能負擔得到，買與不買是視乎首期的多少。有網民眼見過去兩日去看示範單位的人士「打蛇餅」，回應表示：「抽到先講。」

三房一套示範單位：

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有人則認為住大圍要去中環工作距離很遠。有住在當區20多年的網民回覆指，交通問題不大，大圍去中環其實很快，認為出帖者的朋友，係講是兩房或三房都應該「照殺」。不過，他也補充該區的食肆的選擇偏少。

 

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責任編輯：楊子瑩

樓盤分類 會計 大圍 中環 新世界 柏傲莊

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