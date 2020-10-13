【笨鐘見聞@iM網欄】大開眼界的英國電視節目

港人來英居住，其中一個文化上的大衝擊便是非常開放的電視尺度，有些電視節目能被批准播放，在香港根本上是天方夜譚，其中有兩套確實令筆者大開眼界。

第一套名為「赤裸誘惑」的遊戲節目，英文原名為Naked Attraction。節目開始時，有一名男或女的參加者，和女主持人一齊站在台中間，台四周有6個不同顏色的半透明箱子，每個箱子內各有一名跟台中間參加者性別不同的全裸參賽者。節目開始時，顏色箱子會向上拉，直至在箱子內6位裸露參賽者各露出腿部為止，台中間參加者會在主持人帶領下對6位在箱子內的參賽者評頭品足，討論結果是要把其中一位在箱子內的參賽者篩走。箱子跟著會繼續向上拉，直至露出下體為止，節目繼續評頭品足，篩走和箱子向上拉的過程。當顏色箱內只剩下兩位參賽者時，台中間參加者也需要把自己衣服脱掉，這時他或她可以跟箱子內剩下的兩位參賽者面對面傾談，再從兩位中選擇一名。

最後台中間參與者和只餘下的一名箱內參賽者將會在下一天穿着整齊地一同到外邊用膳，再決定是否能夠發展為情侶關係。

節目在2016年剛推出時，在英國負責電視節目監管的電訊管理局收到不少投訴，但評估結果指出節目沒有抵觸任何法例。播出時間也在晚上九點後，已經過了家庭節目播放時間。

全身裸露在香港電視根本沒有可能發生，再加上九點後已經是成人節目播放時間，讀者便可以知道英國電視規例相當寬鬆。

筆者也做了一個小小的研究，看看每集節目內最後的一對，有多少能夠最後達到談婚論嫁的地步，結果在60對中只有一對，這明顯指出裸體相親絕不是選擇終身伴侶的好方法，但對此仍有興趣的讀者可親自向第四台申請參加節目。

筆者想談的另一個電視節目叫 ”Plastic Surgery Undressed”，中文暫且翻譯為「整容手術大真相」，由BBC制作，所以內客非常有教育性。筆者剛巧看到的是解釋隆胸手術的一集，節目一開始有五對參加節目的男女，他們有的是夫妻關係、父女關係，姊妹或男女朋友等等，但大家的共同點就是有其中一位女性希望接受隆胸手術。

節目不單邀請了醫生向在埸5對觀眾解釋手術的風險，節目內還有一個大銀幕正在直播一間醫院手術室內正在進行的隆胸手術，醫生一邊做手術，一邊講解鹽水袋放在肌肉上和肌肉下的分別。在節目中途和完結時，由主持人詢問在場五位想隆胸的女性會否改變主意。筆者大約記得最後只有2位女性堅持會做手術，其餘三位決定打退檔鼓。

節目內直播手術場面，筆者不敢想像會在香港電視上看到，但節目內詳盡的資訊定能幫助正在打算做手術者作出正確的決擇。

作者_Ronald Chan簡介： 一位在香港投資界打滾了差不多30年，凡事喜歡每事問的芬佬，搖身一變，在港英之間兩邊飛，現在成為老友間的南官夫人信箱，協助解決在英國買屋、租屋、子女讀書、投資和移民等問題。今後會在這裏分享他在大笨鐘下的所見所聞。



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欄名 : 笨鐘見聞