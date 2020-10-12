【爭櫈仔】香港銀行家失優勢？　投行高層僅3成由港人擔任、6成內地人

▲ 過去2年期間，投行高層職位當中，香港人的佔比由40%下跌至30%。（資料圖片）

香港作為亞洲金融中心，不少投資銀行、金融機構亦在港聘請大量人才。不過，《彭博》報道指，隨著中國人才湧入，投行高層職位當中，港人僅佔3成， 6成均由內地人擔任。

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該報道引述招聘公司Robert Walters指出，過去2年期間，投行高層職位當中，香港人的佔比由40%下跌至30%，6成是內地人，餘下的1成是海外人士擔任。業內從業員表示，部分原因是去年反修例事件後，中資投行更抗拒聘用或晉升港人。

偏好內地人才 削減港人及外籍人士工作機會

獵頭公司 Wellesley行政總裁Christian Brun發現，企業對聘請來自內地的員工需求殷切，另受聘者中至少有90%要操流利普通話。此舉同時削減了來自英國和美國等地的外籍人士的工作機會，這批人士僅佔區內八家最大型投資銀行亞洲高級僱員的7%。

以Morgan Stanley為例，自2016年起，該行共晉升15名中國人為董事總經理 ，而香港人則僅達11人。

同時，內地人才湧入，亦使金融界的薪金下滑。Christian Brun指，高層的薪金在5年內減少15至20%。另有知情人士亦稱，高級董事總經理的年薪普遍介乎85萬美元至175萬美元，而2015年為100萬美元至200萬美元。

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責任編輯：葉泳珊