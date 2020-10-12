【台灣有樂@iM網欄】雙十中秋連假 暢遊台灣大型活動

前一個禮拜是中秋節，剛剛過去的禮拜是雙十，所以在台灣連續兩個禮拜都放連假。因為疫情的原故，大家都沒辦法出外旅遊，所以大家都跑到中南部或外島去玩，台灣稱這種行為叫報復性旅遊。也因為台灣疫情控制得不錯，已經超過180天都沒有出現本土感染個案，所以很多大型活動也開始舉辦，而這些大型活動在目前的疫情狀況底下，很多國家都是沒有辦法舉行的。我最近也有參與了幾個大型的活動，當中有有趣也有驚訝，就跟大家分享一下。

台灣樂壇盛事「金曲獎頒獎典禮」

在前一個禮拜的中秋節連假，每年大概在這個時候，都會舉辦幾個跟演藝相關的大型頒獎典禮，分別是廣播金鐘獎、金鐘獎、金曲獎和金音創作獎，而其中的金鐘獎及金曲獎最為香港人所熟悉。我今年就非常有幸可以成為金曲獎的現場觀眾，過往幾年的金曲獎都有朋友入圍角逐獎項，但今年卻可以在現場親身見證，所以只是觀眾的我也特別興奮和緊張。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】千人齊烤肉 台灣過中秋初體驗

其實今年是我第二次出現在金曲獎現場，第一次是在2014年，事隔六年再到現場感受，一樣帶給我很多感動。我特別欣賞金曲獎的獎項多元性，首先金曲獎有設立不同類別的獎項，分別有演唱類、演奏類及技術類。而每個類別都設有出版(例如最佳專輯及歌曲等)獎項及個人(例如最佳作曲人及最佳歌手等)獎項。獎項當中，除了有國語音樂獎項之外，還獨立設有台語、客家語、原住民語及演奏類的音樂獎項。除了每一種語言類別都設有出版獎項及個人獎項，有些獎項更是在香港的音樂頒獎禮很少見，甚至乎從來沒有見過，例如最佳音樂錄影帶獎、最佳編曲人獎、最佳專輯/單曲製作人獎、最佳演唱/演奏錄音獎、最佳獎幀(唱片封套及包裝)專輯設計獎等。從獎項可見，台灣的音樂頒獎禮是包含多元性，而非單一只着重主流音樂，更是體現台灣對不同類別的音樂及音樂製作人的重視和尊重。

今年的金曲獎音樂頒獎典禮有個不一樣之處，就是在一個全新的場地舉行，這個場地叫「台北流行音樂中心」，簡稱「北流」，地點位於南港市民大道，今年8月27日才正式開幕，是在台北一個非常新的表演場地。整個北流分為南、北兩區，兩基地藉由造型天橋串聯，表演及展現場地分別有主廳館、流行音樂文化館、音樂產業區及戶外空間，而當晚的金曲獎頒獎典禮就在主廳館舉行。主廳館的觀眾席分三層，共設有約3100個坐席，當天我坐在三樓的中間位置，雖然是離舞台最遠的樓層，但場館設計讓就算坐最高樓層的觀眾也可以清楚看到整個舞台，而且當日的音響設備非常棒，聲音清晰不會散，所以很期待以後有機會能夠在這裏看一場演唱會。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 一大早來吃炒飯

夜間城市藝術節「白晝之夜」

在金曲獎頒獎典禮的同一天，有另外一個大型活動「白晝之夜」也正在舉辦。這個名為「白晝之夜」的藝術展覽，是在2002年由法國發起的一個夜間城市藝術節，其最大特色就是舉辦時間只在夜晚，由傍晚六點開始，一直到第二天清晨六點結束。活動的兩大核心概念為都市創新以及公共空間設計。從2016年起便開始在台北舉辦，除了拓展國際文化交流外，同時也成為了台灣最大的街頭藝術活動。在2019年也加入更多的表演及互動性質的活動，讓觀者更有互動感。今年已是連續第五年在台北舉行，而今年剛巧舉辦地點就在南港，正正就是北流的外面，所以當晚金曲獎一結束，我便立刻跑到外面參與這個一年一度只在晚上舉行的藝術展覽。當我步出北流，就被我眼前的景象震懾到。因為整個「白晝之夜」的展區是從捷運南港站至昆陽站，所以大會把兩個捷運站之間的那一段市民大道封起來，改為行人專用區，整段封起來的市民大道都是滿滿的人潮，情形就像香港平安夜把彌敦道封起來改成行人專用區讓市民欣賞聖誕燈飾一樣。

沿着道路的兩旁都有不同的裝置、行為和表演藝術展出及演出，其中一個我覺得非常有趣就是大半夜看到有人在市民大道上打網球，這個情景真的非常虛幻，讓我恍如置身電影裏面一樣。當我隨着人潮走到南港車站，發現藍港車站商場所有店舖都在營業，但問題是當時已經是晚上12點多，原來為配合整個活動，當晚南港車站的商場延長營業時間至凌晨兩點，凌晨時分的南港商場居然將假日一樣人頭湧湧，害我第一次凌晨還在台灣的商場購物。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】有溫度也有愛 憶念與小鬼往事

但原來整個白晝之夜最驚嚇的部份我卻完全錯過了，就是於1984 年設立以台灣電力有限公司的電力修護處首度對外開放，而且內裏還設有多個不同類型的藝術展區，讓民眾可以欣賞到不同的藝術之餘，還可以到電力修護處參觀。台電修護處每年服務超過 300 件全台灣各類電廠機組及重型機電設備大修、檢測校正與維護改善，可以說是維持台灣電力穩定供應的重要基地。這麼難得的機會，我居然只有擦身而過，過門而不入的我到第二天才知有這個展區，只怪自己之前功課做得不足，希望之後還會有機會可以入內參觀。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2020台灣食品暨美食國際博覽會

在剛剛的雙十連假，我去參觀了2020台灣食品暨美食國際博覽會。舉辦地點是在台北南港展覽館2，此場館在原本的南港展覽館，也是新落成今年才正式啟用。進入場館來都必先量度體溫及戴上口罩，這是出席任何活動和場所都必須要做的動作。場館內有國歌食品種類專區，光是台灣本地種植的咖啡已經有幾十攤，可見台灣的咖啡文化深厚，難怪在台灣大街小巷都會有咖啡店。至於其他食品，什麼滷肉飯鳳梨酥即食麵肉乾等等什麼都有，很多你想不到的東西都會在場內發現。例如我在素食專區發現有一個攤檔專賣素食鬆，在香港普遍都只有豬肉鬆，但在台灣鬆的種類真的很多，除了有香港人都可能有吃過的魚鬆雞肉鬆之外，這個素食攤位所賣的素食鬆可以說非常多樣化，有芝麻鬆、香菇鬆、堅果鬆等等，而且外型口感及味道真的不輸肉鬆，而且還有肉鬆所沒有的香氣。只可惜我只顧吃和購買卻沒有好好多拍照，不然就可以給大家多看看。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】一波三折 柳暗花明 台灣租房子的經歷

其實我覺得香港人對這些台灣食品一定十分有興趣，畢竟小弟是全港第一個直播叫賣哥，如果我可以在台灣這邊重操故業，開直播把台灣的好東西介紹給香港的朋友，我猜大家應該會喜歡吧！

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機